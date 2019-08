Ønskjer å få ned kostnaden

Framstegspartiet ønskjer å redusere eller fjerne bompengane på Tresfjordbrua heilt. Fylkesleiar Frank Sve ser det som svært sannsynleg at det kjem endringar i bompengeinnkrevinga på den tett trafikkerte brua på E136. Han seier det må vere eit mål å få ned kostnadene både for næringslivet og for privattransporten.