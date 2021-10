Ønskjer å bli i Ålesund

FAU-leiar ved Tennfjord skule, Kathrine Pernille Beite, har ikkje tru på Haram som eigen kommune i framtida.

Ei aksjonsgruppa har fremma krav om folkerøysting om Haram som blei tvangssamanslått med Ålesund, skal få gå ut av storkommunen.

Beite som håpar på byggjestart i 2023 for den nye skulen på Eidet, meiner det har lite for seg å drøyme om fortida. Ho fryktar at det vil ta lengre tid å på plass ein ny skule.

- Det er feil å tru at alle i Haram ønskjer seg ut av Ålesund, seier leiar i kommundelsutvalet for Vatne og Tennfjord, Lars Martin Vik.

Han vil ikkje ha tilbake Haram som eigen kommune og meiner at Vatne og Tennfjord har meir å tene på å vere ein del av Ålesund.