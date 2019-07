Ønskjer å behandle vindkraft

SV, Senterpartiet og MDG krev at Stortinget får behandle den nasjonale ramma for vindkraftutbygging. Det har ikkje regjeringa planar om, skriv Klassekampen. NVE har lagt fram eit nasjonalt rammeverk der dei peiker på 13 landområde i Noreg som kan eigne seg for vindkraftutbygging.