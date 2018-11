Ønsker tiltak mot ventelister

Sjef for Radiologi ved sjukehuset i Molde og Kristiansund, Odd Arne Haram, meiner føretaket må ha to MR-maskiner ved sjukehuset i Kristiansund for å løyse ventelisteproblemet. I går kunne NRK avsløre at ventetida for fleire MR-undersøkingar er meir enn dobla sidan sommaren - frå fem til tolv veker. Ventelistene veks framleis og Haram meiner helseføretaket må auke kapastieten.