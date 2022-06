Ønsker tettere kontakt med politikerne

– Ungdomspanelet i Møre og Romsdal har et sterkt ønske om å få møte gruppelederne i de politiske partiene i fylkestinget, sa lederen i Ungdomspanelet Erica Solhjem i en orientering til fylkestinget i dag. – Vi ønsker en tettere kontakt med politikerne for å få mer innflytelse, sier hun. Soljem mener det er viktig å få møte gruppelederne for å komme tidlig inn i de sakene som fylkespolitikerne skal behandle.