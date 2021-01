Ønsker statlig bidrag til sikring

Rauma Reiseliv og Handel (RHH) ber i en pressemelding om at staten går i dialog med fylket om rassikring av Trollstigen. I en rapport fra 2018 kommer det fram at det i to fjellparti over veien finnes 11 ustabile steinblokker som kan rase ut. Det er beregnet at sikring vil koste rundt 90 millioner kroner.