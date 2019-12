Ønsker penger til Osane idrettshall

Styret i nye Ålesund Idrettsråd mener Osane idrettshall må få penger til oppstart i 2020. De mener Skarbøvik bydel med sine 10.000 innbyggere har ventet lenge nok og sier et variert idrettstilbud er viktig for inkludering og for å motvirke sosiale forskjeller. Ålesund Idrettsråd har medlemmer i knapt 100 idretts- og bedriftsidrettslag i de fem kommunene Sandøy, Haram, Skodje, Ørskog og Ålesund.