Ønsker oversikt over konsekvensane

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker ei systematisk oversikt over konsekvensane av koronapandemien for næringslivet her i fylket. Fylkeskommunen opplyser at dei vil bruke dette for å vurdere kva tiltak som skal settast inn på kort og lang sikt. Dei vil også bruke denne informasjonen i dialog med myndigheitene.