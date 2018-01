Ønsker Nybø velkommen

Høgskulen i Volda gratulerer den nye kunnskapsministeren Iselin Nybø med ministerposten for forsking og høgare utdanning. I ei pressemelding skriv Høgskulen at dei er spent på forskingspolitikken til Nybø og at ministeren allereie har fått invitasjon til å kome på besøk.