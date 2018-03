Ønsker ny bru til Nerlandsøya

Medlem i samferdselsutvalget, Bjarne Kvalsvik fra Uavhengig liste, mener det er på høy tid at det kommer ny bru over til Nerlandsøya i Herøy. Saken skal på nytt opp i samferdselsutvalget i fylkeskommunen i morgen og administrasjonen i fylket går inn for alternativet der det blir bygd ny bru innen fem år.