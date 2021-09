Ønsker ny bru på Grøa

Samferdselsdepartementet ønsker å sikre oppstart av planlegging for nybygging av ny Elverhøi bru på Grøa. I statsbudsjettet for 2022 foreslås det å gi penger til Statens vegvesen for oppstart av nye utbedringsstrekninger. Statens vegvesen har pekt på strekningen mellom Oppdal og Sunndalsøra på riksvei 70 som aktuell. Lokallagsleder i Sunndal KrF Ingunn Karijord bor på Grøa og er svært glad. – Broa er veldig smal. Det er vanskelig å passere to biler i bredden, og kommer det en trailer må man vente. Veien er ikke sikker og fundamentet begynner å bli gammelt, sier Karijord. Hun har et håp om at byggingen kan skje neste år.