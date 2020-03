Ønsker nasjonal dugnad

Helsedirektoratet oppfordrer til en nasjonal dugnad for å få nok smittevernutstyr til sykehusene. Helse Sør-Øst RHF har et nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittvernutstyr og legemidler i forbindelse med koronautbruddet. Fungerende assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad ber alle som sitter på lagre av smittevernutstyr om å ta kontakt så fort som mulig for å avhjelpe mangelsituasjonen,