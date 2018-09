Ønsker mer hvalfangst

Sp-nestleder Ola Borten Moe vil ha økt fangst av hval og sel, ifølge VG. Den nye fiskeriministeren støtter forslaget, mens NOAH lover motkamp. – FNs bærekraftmål fastslår at bærekraftig forvaltning av klodens ressurser må til for å fø verdens befolkning i fremtiden: Vi kan og må høste mer fra havene, men selvfølgelig på et forsvarlig vis, sier Borten Moe til VG.