Ønsker mer fiskeforedling i Norge

Hofseth International på Valderøya utenfor Ålesund er landets største fiskeforedlingsbedrift. De mener at noe må gjøres når tallene fra Sjømat Norge viser at 90 prosent av norsk oppdrettslaks sendes ut av landet for bearbeiding.

– Norsk fisk, altså fisk som det står er produsert her, ikke i Polen, Kina eller noe annet sted er en sterk merkevare mange vil ha, sier daglig leder Roger Hofseth.

Roger Hofseth sliter med å få tak i norsk fisk å bearbeide. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Shinji Kawamura, som er direktør i fiskehandelsbedriften Alliance Seafoods, bekrefter påstanden mens han er på bedriftsbesøk hos den norske leverandøren.

– Produktene fra Norge er de beste, sier japaneren.

Vil ha statlig styring

Storbedriften på Sunnmøre mener det må satses mer på bearbeiding av fisk i Norge. I dag sliter de med å få nok råstoff, altså fisk, til produksjonen.

– Staten må tildele oppdrettskonsesjoner til foredlingsindustrien, basert på at fisken blir foredlet i Norge, sier Roger Hofseth. Han legger vekt på at det vil skape både arbeidsplasser og verdier.

Fiskeriminister Per Sandberg har ferie, men skriver i en tekstmelding til NRK at han er positiv til mer foredling her hjemme.

Hofseth International er landet største foredlingsbedrift, men skulle gjerne vært enda større. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Får støtte fra Sjømat Norge

Sjømat Norge sier at heller ikke de er fremmed for tanken om å knytte konsesjoner til foredling.

– Det er mye spennende tiltak politikerne må se på. Dette må vi sette oss ned med dem og se nærmere på. Vi vil ha mer fisk på land i Norge, ikke at den går ut av landet, sier informasjonssjef Øyvind André Haram.