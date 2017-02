Ønsker krafttak for et reint hav

Møre og Romsdal Venstre vil ha et krafttak for å sikre et reint hav. Det gjelder både internasjonalt og nasjonalt. Under fylkesårsmøtet ble det pekt på at søppel er en stor trussel. I tillegg mener Møre og Romsdal Venstre at det er viktig at Mørefeltene blir beskyttet mot petroleumsvirksomhet, i tillegg til Lofoten, Vesterålen og Senja.