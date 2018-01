Ønsker Innovasjon Norge til Ålesund

Visekonsernsjef Tore Ulstein i Ulstein-gruppen, foreslår at Innovasjon Norge sitt hovedkontor flyttes til Ålesund. Han kom med forslaget da næringslivet møtte stortingspolitikerne fra Møre og Romsdal i Ålesund i dag. Ulstein mener større nærhet vil føre til økt forståelse for nyskapingen som foregår i den maritime næringen. Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) mener dette er et svært spennende forslag.