Ønsker ikke grensejustering

Et flertall i kommunestyret i Ålesund ønsker ikke at Sandøya og Ona blir en del av Aukra kommune gjennom en grensejustering. 52 av politikerne stemte i mot dette mens 23 stemte for et forslag fra Senterpartiets Kirsti Dale som stilte seg positiv til en slik grensejustering. Saken har kommet opp etter at innbyggerne på øyene har samlet inn underskrifter. Statsforvalteren skal komme med en innstilling. Departementet skal ta den endelige beslutninga.