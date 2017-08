Ønsker ikke anke om sykehustomt

Rådmann Arne Ingebrigtsen i Kristiansund foreslår at kommunen ikke anker dommen fra lagmannsretten om tomteplassering for det nye fellessykehuset. Bystyret avgjør ankespørsmålet om en knapp uke. Ifølge tk.no var det liten stemning for å anke da formannskapet drøftet saken.