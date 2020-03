Ønsker ikke å overta ansvar

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal ønsker ikke å overta ansvaret for fiskerihavnene innenfor de økonomiske rammene som er gitt. Bakgrunnen er at fiskerihavnene skal overføres til fylkene som følge av regionreformen, men fylkespolitikerne mener det ikke følger nok penger med. Ifølge fylkesadministrasjonen vil bare det å utføre nødvendige reparasjoner og vedlikehold for å trygge allmenn ferdsel bli svært krevende.