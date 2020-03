Ønsker fortsatt en streng praksis

Det ble i praksis umulig for Fjord kommune å opprettholde karanteneregler for reisende fra fylker sør for Møre og Romsdal når nabokommunene opphevet reglene. Det sier ordfører Eva Hove (Ap) som i utgangspunktet ønsket å viderføre karantenereglene. Hove vil helst ikke ha besøk fra folk i disse fylkene i påska. Dette blir nå frivillig, men Fjord kommune signaliserer at de fortsatt ønsker en streng praksis. Hove avviser påstandene som ble brukt mot kommunene for å få de til å gå bort fra karantenereglene. Påstandene om at kommunene ikke var næringsvennlige vil jeg ta sterk avstand fra, sier ordføreren.