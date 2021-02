Ønsker folkeavstemning

Fremskrittspartiet i Ålesund ønsker folkeavstemning om bypakken i Ålesund. I en pressemelding skriver partiet at de i neste kommunestyremøte vil legge frem en interpellasjon om saken. Frp foreslår at kommunestyret skal be kommunedirektøren arbeide fram en sak der det legges opp til en folkeavstemning om bypakken og bompenger i Ålesund