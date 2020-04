Ønsker flere avklaringer

10 reiselivsaktører fra hele landet møter i formiddag næringsminister Iselin Nybø for å komme med innspill til regjeringen om hva som bør gjøres for å hjelpe reiselivsnæringen. Tom Anker Skrede i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre vil ha avklart hvilke regler som skal gjelde for fritidsreiser i 2020. Han mener at kompensasjonsordningene må forbedres slik at de også dekker sesongbedriftene. Skrede mener det også er viktig å beholde et langsiktig fokus på et bærekraftig reiseliv.