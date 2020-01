Ønsker felles prisstruktur på ferge

Lederen i Stortingets transportkomite, Helge Orten fra Høyre, vil fjerne muligheten for å øke fergetakstene på de fergene som fylkene har ansvaret for. Dette har skapt sterke protester langs kysten, og særlig i Møre og Romsdal og Nordland. Fergetakstene har økt på grunn av økonomien i fylkene. Orten sier han ønsker en lik prisstruktur mellom fylkeskommunale og statlige ferger. orten mener også at AutoPass-ordninga må forbedres.Han vil ha bedre rabattordninger og vil se på muligheten for å gjennomføre en enkelpassasjerbetaling.

.