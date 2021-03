Ønsker et Møre uten Møreaksen

SV er svært kritisk til at regjeringen vil bygge Møreaksen som skal knytte sammen Ålesund og Molde fergefritt. SV mener dette ikke bidrar til å nå klimamålene. – Vi vil gå imot den svært kostbare Møreaksen til fordel for bedre løsninger, skriver partiet i en pressemelding. SV vil ha fortgang i opprustingen av E136 gjennom Romsdalen, men ønsker at Statens vegvesen får ansvaret for prosjektet. I Nasjonal transportplan har regjeringen gitt utbyggingsselskapet Nye veger ansvaret.