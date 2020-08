Ønsker en opptrappingsplan

Lederen i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim (Sp), vil ha en opptrappingsplan for vedlikehold av fylkesvegene i Nasjonal Transportplan. Etterslepet på fylkesvegene er på mellom 60 og 70 milliarder kroner, sier Sørheim. I går tok fylkespolitikere i Møre og Romsdal og Trøndelag opp utfordringene i møte med samferdselsministeren som kom til Ålesund for å få innspill til NTP. Fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Tove Lise Torve (Ap) tror vedlikeholdet av fylkesvegene får plass i Nasjonal transportplan. Planen er at Torve skal ka et nytt møte med samferdselsministeren om fylkesvegen