Ønsker billigere reisevei

Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten fra Høyre, tror økningen i fergetakstene kommer til å gi null i inntekt for fylkeskommunen. Han mener fylkespolitikerne burde gjøre det motsatte – og sørge for at det blir billigere å reise for å gjøre distriktene mer attraktive. Fylkeskommunen har økt takstene, jevnt over med et par takstsoner og har som mål å få inn over 60 millioner kroner for å dekke inn det de omtaler som en statlig underfinansiering av fylkesvegfergene. Orten mener dette er helt feil strategi av fylkeskommunen. – Jeg tror vinningen vil gå opp i spinningen. Når du øker takstene vil færre kjøre ferge og jeg er redd for at økning i fergetakster betyr null i inntekt. Vi må sørge for billigst mulig transport og bygge fergefrie løsninger der det er mulig, sier Orten.