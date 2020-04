Ønsker å teste mer

Kristiansund kommune mener det er svært viktig med mer testing fremover for å kontrollere utviklingen av pandemien, nå når både barnehager, skoler og enkelte andre virksomheter åpnes. – Vi må forsøke å teste flest mulig av disse gruppene med symptomer for å kunne sette smittede og deres nærkontakter tidlig i karantene og unngå at smitten sprer seg, sier kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik. Han legger til at i den nærmeste tiden ønsker de å teste barn i barnehage og skole, så langt kapasiteten rekker.