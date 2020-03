Ønsker å sette ned fergeprisen

Flertallspartiene i fylkestinget ønsker å sette ned fergeprisen med en takstsone fra 1.juli. Om nødvendig skal inntektstapet på 30 millioner kroner som dette vil innebære, dekkes med mindreforbruket i 2019. Ytterligere kutt i fergetakstene vil være avhengig av en kompensasjon fra Staten i revidert nasjonalbudsjett i vår. Også Høyre er med på forslaget som ble fremmet under møtet i samferdselsutvalget. Saken blir behandlet akkurat nå. Frp foreslår å se ned fergeprisen med to taktssoner med utgangspunkt i overskuddet på 313,5 millioner kroner i 2019. Forslagsstillerne ønsker en nasjonal praksis for innføring av autopassregulativet som gir mindre prisstigning for fergebrukerne og ber om at dette blir innført seinest innen 1.juli 2020.