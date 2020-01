Ønsker å rydde opp i turistfisket

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til regelendringer i turistfisket på høring. – Det er en utfordring at enkelte smugler fisk ut av landet i store mengder. Et av forslagene vi nå sender på høring, er at det bare er turister som har fisket ved registrerte turistfiskebedrifter som kan ta med fisk ut av landet, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik. Statsråden sier de også foreslår at det kun skal være lov å ta med hel fisk ut av landet. – Målet må være en sterkere bevissthet om at man ikke skal kaste fullverdig mat, sier han.