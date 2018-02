Ønsker å flytte til NMK

Prosjektorganisasjonen for den nye storkommunen Ålesund bør flytte ut av rådhuset og inn i lokalene til Norsk Maritime Kompetansesenter, mener ordføreren i Skodje, Dag Olav Tennfjord fra Høyre. Ålesund, Skodje, Ørskog, Haram og Sandøy blir en felles kommune fra 2020, og det er flere grunner som taler for å gjøre et slikt grep.

– Prosjektorganisasjonen trenger mer egnet lokaler og NMK er en glimrende lokasjon fordi det er en god møteplass for å møte næringsliv og akademia.