Ønsker å få Gjelsvik til konferanse

Arrangørene bak den store nyttårskonferansen som blir arrangert i Molde i neste uke etter å ha blitt utsatt på grunn av pandemien, håper å få den nye kommunalministeren som innleder.

Bjørn Arild Gram sto på programmet, men han er blitt forsvarsminister og Sigbjørn Gjelsvik har overtatt som kommunalminister.

Mange er spent på signalene fra kommunalministeren - derfor ønsker vi at han kommer, sier statsforvalter Else May Norderhus.

– Konferansen er viktig, derfor er det også viktig at kommunalministeren kommer, sier Norderhus.