Ønska skyss frå Røde Kors etter festlege lag

I løpet av påska skal Sunndal Røde Kors ha blitt kontakta av personar som ønska skyss tilbake til hyttene sine etter å ha vore i festleg lag. Det skriv avisa Driva.

Til Tidens Krav seier Daniel Botnvik, operativ leiar ved Sunndal Røde Kors, at det har vore snakk om folk som hadde fått i seg litt mykje å drikke, og som meinte dei ikkje klarte å gå heim sjølv. Vidare vektlegg han at det er mange som trur dei kan hjelpe i slike tilfelle, men at dei ikkje har løyve til å drive persontransport på den måten.