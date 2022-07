Det er kraftkrise i Europa, og Sør-Noreg har aldri opplevd så høge straumprisar. I resten av landet er situasjonen snudd på hovudet. Dei tapar rett og slett pengar på å produsere straum no.

Ifølgje Meteorologisk institutt må vi ti år tilbake i tid for å finne ein like våt juli i Midt-Noreg som i år. Det kjem på toppen av store mengder snø som har smelta og fylt opp vassmagasina.

Seint i juni i år måtte Zakariasdammen i Tafjord tappast for vatn. Dette er femte gong det skjer på 21 år.

Det betyr at vatn som kunne ha produsert straum renn vekk.

Store vassmengder er godt nytt for dei som betalar for straumen, rett nok berre i Nord- og Midt-Noreg. Men for kraftselskapa betyr det mindre pengar i kassa.

– Når straumprisane er så låge som no, så er det klart innteninga er dårleg, seier Produksjonsdirektør i Tafjord kraftproduksjon, Stig Falling, som driv Zakariasdammen.

Dei produserer no halvparten så mykje straum som dei har kapasitet til.

Den billege straumen har også ført til at vindkraftverket på Stokkfjellet i Selbu kommune i Trøndelag har måtta stoppa produksjonen.

– Det har vore fleire veker i sommar der turbinane har stått heilt i ro, seier Stig Tore Laugen, konserndirektør for Trønderenergi.

Trønderenergi har både vasskraftverk og vindkraftverk. Fordi vassmagasina er fulle og produserer meir ein nok straum, må dei ta ned produksjonen på vindmøllene.

Stokkfjellet vindkraftverk har 21 vindmøller som har kapasitet til å produsere straum for om lag 21 000 husstandar. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Store prisforskjellar

I førre veke vart det sett ein ny rekord på prisforskjell mellom straumen i sør og i nord.

Sør i landet måtte dei betale om lag 3 kroner per kilowattime, medan dei lengre nord hadde nesten gratis straum på 1,7 øre per kilowattime.

Analysesjef i Insight by Volue, Tor Reier Lillehol, seier det aldri har vore så store forskjellar som det er no.

– Det er ein ekstraordinær situasjon, eg har aldri opplevd at det har vore så vått i nord, og så tørt i sør, seier han.

Det er fleire grunnar til at det er ein så stor prisforskjell. Straum er ferskvare, og det er for få kraftlinjer til at den ekstra straumen som blir produsert kan bli sendt sørover.

I tillegg har det vore ekstremt tørt i Sør-Noreg, som betyr lite vatn til å produsere straum. Og mykje nedbør som gir fulle magasin i resten av landet. Som betyr at fleire kraftselskap har måtta avgrense straumproduksjonen sin.

– Det er synd vi ikkje får produsert den krafta vi har tilgjengeleg frå dei vassresursane vi har, seier han.

Store mengder vatn i fritt fall på Zakariasdammen i Tafjord. Dei reknar med at det vil renne vatn frå magasinet i ei veke til. Foto: Remi Sagen / NRK

Lillehol trur det vil ta om lag fem år før dei ekstreme forskjellane mellom nord og sør vil jamne seg ut, men utover hausten vil ein sjå litt dyrare prisar også i nord.

– Desse låge prisane kan halde seg nokre månadar til. Men når ein kjem til hausten trur eg prisane vil komme opp i 30 øre nord i landet også. Men ein heilt anna skala enn det ein ser i sør.