Omstridt teaterstykke til Ålesund

Parken kulturhus og Høstscena setter i samarbeid opp teaterstykket Ways of Seeing i Ålesund 12. september. Stykket skapte stor debatt og resulterte i justisminister Tor Mikkel Waras gikk av. Arrangørene skriver på sin nettside, at de setter opp stykket for at folk kan danne seg en egen mening på bakgrunn av det faktiske verket.