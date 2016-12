Omstridt skogsbilvei ble populær turvei

Den bratteste bakken har 15 % stigning og vil gi melkesyre i både lår og legger når turgåere og langrennsløpere skal ta i bruk det nye turterrenget.

– Dette er en vei som også er tilrettelagt for de med bevegelsesutfordringer. Til vinteren blir det preparerte skiløyper, forteller Molde-ordfører Torgeir Dahl.

Skogsbilvegen har det vært planer om siden orkanen i 1992 som en kombinert turveg og skogsbilveg. I dag var det gjennombrudd.

Fredag hadde gravemaskinen gjort jobben og åpnet skogsveien mot enden på Kvam. En skogsvei som skal gi både skogsmaskiner og tømmerbiler adgang til den bratte Moldelia i framtida.

Sterke protester har mildnet

Konfliktene har stått i kø siden starten, med forsøk på sabotasje og sterke protester mot inngrepet i naturen. En flere meter bred vei gjennom den mer enn 100 år gamle skogen provoserte.

Veien er ikke synlig fra byen. Brukere av stien ønsker å fjerne mer trær for å åpne utsikten mot byen og fjorden når man går langs vegen. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Kritikken har nå stilnet mot den vel tre kilometer lange ny skogsbilveien gjennom turterrenget i Moldelia, mellom Kvam og Kringsjå. Skogen har et nettverk av stier som nå må krysse vegen.

– Vi har prøvd å lage til stiene igjen slik at turgåere kommer seg lett inn på veien og kan komme seg av veien, forteller landbruksjef Nils Bjørn Venås i Molde kommune.

Friluftsrådet liker resultatet

Friluftsorganisasjonene har vært opptatt av å bevare Moldemarka og skogen som et viktig og bynært rekreasjonsområde. De fryktet at en flere meter brei skogsbilvei ville ødelegge idyllen.

Ola Fremo i Nordmøre og Romsdal friluftsråd. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Ola Fremo i Nordmøre og Romsdal friluftsråd er fornøyd med det kommunen har fått til med veien.

– Vi var spent og kritisk til om dette ble et for omfattende inngrep. Resultatet tror jeg vi alle er godt fornøyd med, for det er gjort et godt stykke arbeid, sier Fremo.

– Det har vært mange kritiske stemmer om denne veien, men vi har prøvd å lagt oss i selene sammen med entreprenør fo å til gode løsninger. Vi er relativt godt fornøyd og vi håper at friluftslivet også er fornøyd med det som har blitt gjort, forteller Venås.