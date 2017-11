Omstridde båtar blir liggande

Fylkesmannen konkluderer med at to offshorefartøy i opplag i Ulstein kan ligge der dei har ligge dei siste to åra. Bodil Saunes har klaga på lagringa, og meiner skipa er skjemmande og lagar lyd og lys i nabolaget. Kommunen viser til at båtane ligg i eit hamneområde, og at dei fell naturleg inn i miljøet, og får støtte frå Fylkesmannen. Det er krisa i oljenæringa som er årsaka til at båtane ligg i ro.