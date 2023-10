Omkjøringen via fergesamband

Vegtrafikksentralen melder at fylkesveg 660 Vorpeneset vil bli stengt en periode. Årsaken til stengningen er et steinsprang like ved småbåthavna i Eresfjord i Molde kommune. Vegen er stengt ved hjelp av et skilt, og omkjøringen er via fergesambandet Sølsnes - Åfarnes. Det vil bli tatt en ny vurdering i morgen kl. 13.