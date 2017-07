Omfattande smugfilming

Mannen i 20-åra, som er sikta for å ha filma jenter i garderobe med skjult kamera i ein knagg, ser ut til å ha drive langt meir omfattande smugfilming i Ålesundsområdet. Politiadvokat Mathias Häber seier at dei under ransaking heime hos mannen sist veke fann to såkalla spionklokker, og filmsnuttar vise filming av jenterumper, mellom anna i daglegvarebutikkar og på bussar.