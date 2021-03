Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den siste veka har talet på smittetilfelle auka kraftig i Ålesund kommune. 21 personar er smitta i løpet av dei tre siste dagane. Søndag kalla kommunen inn til pressekonferanse.

– Auken i talet på smittetilfelle er svært urovekkande, seier kommuneoverlege Jonas Vegsundvåg.

Fire personar er no innlagd ved sjukehuset i byen med koronasmitte, éin av desse får intensivbehandling

Auka risiko

356 personar er no i karantene. I tillegg er ein skuleklasse i såkalla ventekarantene.

– I løpet av kort tid har vi gått frå risikonivå 1 til risikonivå 3 til 4. Det er også påvist fleire tilfelle av den britisk koronamutasjonen, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

RISIKONIVÅ: Kommuneoverlege Olav Mestad seier det har skjedd ei dramatisk utvikling. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Han beskriv smitteutbrotet som uoversiktleg, fordi det stammar frå fleire kjelder.

Det har også fått konsekvensar for ein rekke stadar i kommunen.

Fleire trinn ved skular i karantene, det same er ein kohort i ein barnehage.

Legar ved eit legekontor i byen, tilsette ved Ålesund sjukehus og ein kommunetilsett er smitta.

Omfattande nedstenging

På pressekonferansen søndag varsla Ålesund kommune strenge tiltak for å hindre vidare spreiing av smitte. Alle desse kan du lese her.

Kommunen har valt å gå saman med nabokommunane Giske og Sula. Dei strammar dei inn meir enn dei nasjonale tiltak.

Det blir mellom anna skjenkestopp påbod om heimekontor og forbod mot gjennomføring av arrangement.

Under pressekonferansen svarte ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), at ho ikkje meiner kommunen er seint ute med å stenge ned.

NØDVENDIG: Ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), meiner tiltaka er nødvendige. Foto: Remi Sagen

– At vi no vel å kome med strengare tiltak er fordi smittesituasjonen har endra seg. Så eg meiner at det ikkje har vore nødvendig å kome med tiltak tidlegare, held ho fram.

Desse tiltaka gjelde

Forskrifta blir sett i verk ved midnatt natt til måndag, og vil vare fram til 11. april klokka 24.00. Frå då vil desse tiltaka gjelde:

Universitet, høgskolar og fagskolar skal halde sine lokale stengde for elevar og studentar slik at undervisninga skjer digitalt.

Treningssenter blir stengde. Det er gjort unntak for rehabilitering og opptrening individuelt eller i mindre grupper.

Symjehallar, badeland, spa-anlegg og hotellbasseng blir stengde.

Museum blir stengde.

Fornøyelsesparkar, bingohallar, spelehallar, leikeland, bowlinghallar og tilsvarande stader.

Kinoar, teater, konsertstadar og tilsvarande kultur- og underhaldingstilbod blir stengde.

Andre offentlege stader og verksemder der det skjer kultur-, underhaldnings- eller fritidsaktivitetar som samlar menneske innandørs.

Det blir innført tilpassingar, men som hovudregel blir desse stengt.

Det er også innført eit forbod mot gjennomføring av arrangement. Unntaket er livssynssamlingar og seremoniar i trus- og livssynshus, inkludert seremoniar ved bryllaup, gravferder, bisettingar, dåp og konfirmasjon. Her kan det ikkje vere meir enn 20 personar på faste tilviste plassar. I gravferder og bisettingar er det lov med inntil 100 personar.

Dei har også valt å gjere visse unntak for å prioritere barn og unge.

– Barn og unge under 20 år kan halde fram med organisert kultur-, idretts- og fritidsaktivitetar, seier Aurdal. Kommunen kjem også til å tillate innandørs trening for profesjonelle utøvarar.

Påbod om munnbind

Det blir påbod om munnbind på stadar der det ikkje er mogleg å halde minst ein meters avstand.

Plikta til å bruke munnbind gjeld ikkje for barn under 12 år, eller for dei som av medisinske eller andre årsaker ikkje kan bruke munnbind.

Frisørsalongar blir så langt ikkje stengde.

– Det skjer ikkje før vi er på risikonivå 5, men vi vurderer situasjonen heile tida, sa kommuneoverlege Olav Mestad.

Men kommunen vektlegg at ein-til-ein verksemder, for eksempel frisørar, bør innføre forsterka tiltak som bruk av munnbind i situasjonar der det ikkje er mogleg å halde ein meters avstand. Elles bør dei redusere eller mellombels fjerne behandlingstilbod som inneber nærkontakt ansikt-til-ansikt, opplyser kommunen.

Strenge tilrådingar

Kommunen kjem også med ei rekke tilrådingar til innbyggjarane.

Du bør ikkje ha fleire enn fem gjestar i eigen heim. Det blir oppfordra om å møtast utandørs.

Du bør ikkje ha kontakt med meir enn 10 personar i løpet av ei veke – utover – naudsynte jobbkontaktar.

Du bør halde to meters avstand med andre personar i risikogruppesituasjonar der smitterisikoen er høg.

Alle bør unngå reiser som ikkje er nødvendige.

Innbyggjarane kan dra til fritidsbustad, men berre saman med folk i eigen husstand.

Busette i kommunen blir tilrådd bruke lokale kjøpesenter/varehus.

Håper å få kontroll raskt

Ordførar Eva Vinje Aurdal håper at dei raskt kan få kontroll over situasjonen.

STÅ SAMAN: Giske-ordførar Harry Valderhaug (KrF) seier det er naturleg at dei innfører ein felles forskrift med Ålesund. Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi har fram til no klart å handtere smittesituasjonen i Ålesund på ein god måte. Det håpar eg at vi kan gjere i tida framover også. Men det er avhengig av at folk sluttar opp om tiltaka.

Ordførarane i Sula og Giske synest det er naturleg å innføre ein felles forskrift med Ålesund.

– Vi må hjelpe kvarandre så godt vi kan, seier Giske-ordførar Harry Valderhaug (KrF).

Ber folk halde seg i ro i påska

Påskeferien nærmar seg med stormskritt og kommuneoverlege i Ålesund, Olav Mestad, seier at dei ønskjer å unngå at folk reiser frå Austlandet og til kommunen og det motsette. Dette for å ha kontroll på smittesituasjonen.

Unntaka er nødvendige jobbreiser, besøk knytt til gravferder eller alvorleg sjukdom eller studentar og andre som er i ein vanskeleg situasjon.

– Unngå det som ikkje er nødvendige reiser. Dei som kan halde seg i ro bør gjere det, seier Mestad.

Han vektlegg vidare at studentar og liknande som kjem frå andre stadar i landet med høgt smittetrykk bør ha minst mogleg kontakt med andre dersom dei kjem heim til påske.

– Dei bør ha lite sosial kontakt og ha låg terskel for å teste seg. Dette gjeld sjølvsagt for alle. Har du symptom på covid-19 så skal ein halde seg heime og be om ein test.

Ordførar Aurdal seier at dei prøver å balansere fleire omsyn og at dei difor vil opne opp for at studentar som har vore isolert på hybelen, sin og som ikkje har hatt tilgang til studiestaden, skal få kome heim til påske.

– Vi er uroa for desse studentane og synest dei bør få kome heim til familiane sine i påska. Men dei strenge tiltaka vil også gjelde dei. Så dei kan ikkje forvente å kome heim å gå på byen eller møte mange av dei kanskje hadde ønska å treffe, seier Aurdal.