Omfattande investeringar

Store deler av investeringsplanen er lagt når Helse Midt-Noreg startar arbeidet med langtidsbudsjettet for perioden 2019 til 2030. Det nye sjukehuset i Molde og Helseplattforma er dei store, dominerande investeringane. I tillegg skal det byggast nytt tryggingsbygg for psykiatrien ved St. Olavs hospital. Fasadane ved Ålesund sjukehus skal fornyast. Det går føre seg eit «psykiatriløft» ved sjukehuset i Levanger. Og St. Olavs hospital (bildet) planlegg eit senter for psykisk helse i tilknyting til dei omfattande utbyggingane ved NTNU i Trondheim. Den bygningsmessige utviklinga av sjukehusa i Ålesund og Volda kjem i tillegg til alt dette.