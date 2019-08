Omfattande arbeid

I ettermiddag har dei arbeida for å gjere køyretøyet klart for vegen igjen. – Det er sjeldan vi får slike omfattande oppdrag, seier Odd Frostad i Straumen bil. Ein vogntogsjåfør vart i går meldt for aktlaus og farleg køyring på veg ned frå Trollstigen. Nokre av dekka på vogntoget vart nedsliten heilt til felgen.