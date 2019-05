Olsen om kampen

Med 96 minutter på klokka sendte Meinhard Egilsson Olsen hjemmefansen til himmels da han sette ballen i mål på overtid i Kristiansund. – Det var utrolig deilig. Kampen bølger litt frem og tilbake og jeg tror begge lagene er litt redde for å tape. Så det er kanskje litt flaks at vi får tre poeng til slutt, men jeg synes også at det er fortjent, sier Olsen. Se mer i videoen. Foto/intervjuer: Svein Junge.