Oljesøl i vegbana

Brannvesenet melder at det no ikkje brenn i køyretøyet på E39 på Ørskogfjellet. Det er ein del oljesøl i vegbana og Vegtrafikksentralen er varsla for å få ein entreprenør til å kome og rydde opp.

– Det var ein person i bilen og det er ikkje snakk om personskade, seier Tove Holst Dyrnes, operasjonsleiar i politiet.