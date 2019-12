Oljelekkasje på ferge

Brannvesenet melder at en oljelekkasje var årsaken til røykutviklinga på fergen mellom Hareid og Sulesund. Det har ikke vært noe brann. – Vi er i gang med å tømme fergen for biler og å få oversikt over skadeomfanget, sier tove Anita Asp i politiet.