Olje- og energiminister i Rauma

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg er no i Rauma for å møte dei som bur under Veslemannen. Dei får no endeleg flytte heim igjen, etter å ha vore evakuert av og på i fem år. Først møtte han ordførar i Rauma, Lars Olav Hustad.