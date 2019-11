Olje- og energidepartementet avgjør

NVE har i dag sendt klagene på vedtaket om å tillate bygging av en vindpark på Haramsfjellet, videre til Olje- og Energidepartementet. Det kom 30 klager på vedtaket om å tillate bygging av vindturbinene og 4. oktober ble det bestemt å utsette byggingen. Det blir dermed departementet som avgjør om det blir bygging eller ikke. Selv skriver NVE at de ikke kan se at noen av klagene gir grunnlag for å endre vedtaket om gi løyve til på sette opp turbinene.