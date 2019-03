Ole Gunnar Solskjærs menn vant

Solskjær-effekten fortsatte på Old Trafford også etter at nordmannen overtok managerrollen fast i Manchester United. Solskjærs menn vant lørdag 2-1 over Watford. Bilder fra TV2 viser at Solskjær ble hyllet da han entret stadion, og han fikk også applaus da kampen var over.