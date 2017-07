Du kan høre kampen på radio her fra klokken 19:00:

I kveld heier Ole Gunnar Solskjær på Kristiansund BK. Moldetreneren sitter på tribunen i hjembyen når Kristiansund BK for aller første gang møter Rosenborg i seriekamp.

Moldetrener Ole Gunnar Solskjær krysser fingrene for Kristiansund i kveld. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Det blir en spennende kamp når Kristiansund BK møter gullfavoritten Rosenborg på hjemmebane i kveld. Dette er første gang lagene møtes til eliteseriekamp, og med sine 28 poeng troner foreløpig RBK på førsteplass, KBK ligger på den utsatte 13. plassen i andre enden av tabellen.

Selv om Kristiansund ligger i bunnsjiktet tror kristiansunderen Solskjær det kan bli et vanskelig lag å slå på hjemmebane, også for Rosenborg.

– I Kristiansund så er det tøft. Det er bare vi som har slått dem og de har vist seg utrolig sterke på hjemmebane, sier han.

Blir det seier vil Kristiansund komme seg klatre to plasser på tabellen. Solskjær krysser fingrene for at luka mellom Rosenborg og Molde forblir på bare fire poeng etter halvspilt eliteserie.

– Blir det sol skal jeg sitte her med kaps og krysse fingrene, forteller Solskjær.