Olav Nakken ny Kleven-sjef

Olav Nakken blir ny administrerande direktør ved Kleven Verft AS. Nakken er utdanna skipsingeniør frå NTNU og har over 25 års erfaring innan maritim sektor spesielt innan bygging av passasjer- og cruiseskip. Han har leia drifta av fire verft i Aker Yards, og det siste året har han vore prosjektdirektør for Hurtigruten sin nybyggorganisasjon.