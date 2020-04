Økte til tross for koronakrise

Norge eksporterte 213 000 tonn sjømat for 9,6 milliarder kroner i mars, viser tall fra Norsk Sjømatråd. Det er en økning på 392 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med mars i fjor. Hittil i år har det vært en økning på 11 prosent. - I siste halvdel av mars gjorde korona-viruset for alvor sitt inntog i Europa og USA, noe som førte til stor turbulens i disse sjømatmarkedene. Til tross for den utfordrende situasjonen i noen av våre viktigste markeder økte eksportverdien som følge av en svekket norsk krone, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.